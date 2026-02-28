ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с украинцем, отпустив в другой клуб УПЛ

Львовские Карпаты официально попрощались с украинским защитником Николаем Киричком, который продолжит карьеру в ФК Рух. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, центральный защитник львовских «Карпат» Николай Киричок весеннюю часть чемпионата Украины проведет в ФК «Рух» на правах аренды.

19-летний центрбек дебютировал за основную команду «зелено-белых» в рамках Украинской Премьер-Лиги 3 ноября 2025 года в матче против черкасского ЛНЗ. Кроме того, в активе Николая – один поединок за «Карпаты» в Кубке Украины.