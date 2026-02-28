Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье
УПЛ

28 февраля 2026 года, в пятницу, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Черкассы-Арена в Черкассах встретятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.70 для ЛНЗ и 3.19 для Полесья. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила о своем решении по матчу Александрия – Оболонь
Металлист 1925 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
