Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Полесье
Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00
28 февраля 2026 года, в пятницу, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона Черкассы-Арена в Черкассах встретятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».
Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
