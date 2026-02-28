28 февраля 2026 года, в пятницу, в 13:00 стартует матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона Черкассы-Арена в Черкассах встретятся черкасский ЛНЗ и житомирское «Полесье».

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

