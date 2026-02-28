Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
28 февраля 2026, 02:12 | Обновлено 28 февраля 2026, 02:48
Вход на матчи женской сборной Украины в квалификации ЧМ будет бесплатным

Сине-желтая команда в турецкой Анталье сыграет с Англией и Испанией

28 февраля 2026, 02:12 | Обновлено 28 февраля 2026, 02:48
УАФ

Женская сборная Украины по футболу вскоре сыграет два домашних матча в отборе на ЧМ-2027.

Оба поединка пройдут в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

В УАФ призывают поддержать женскую сборную в противостоянии с топ-соперницами.

Вход на стадион – свободный, прямая трансляция – на YouTube-УАФ и MEGOGO.

Матч против Англии состоится 3 марта, а против Испании – 7 марта. Обе игры начнутся в 20:00 по местному времени.

Вход на стадион – свободный (бесплатные билеты можно получить непосредственно на входе в арену).

По теме:
Квалификация ЧМ-2027. Испания – лидер, Украина – вторая. Турнирная таблица
Артем ПУСТОВОЙ: «Испанцы носятся, как цыпленок без головы»
Игрок сборной Украины: «Мы не использовали свои свободные броски»
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
