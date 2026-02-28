Вход на матчи женской сборной Украины в квалификации ЧМ будет бесплатным

Женская сборная Украины по футболу вскоре сыграет два домашних матча в отборе на ЧМ-2027.

Оба поединка пройдут в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

В УАФ призывают поддержать женскую сборную в противостоянии с топ-соперницами.

Вход на стадион – свободный, прямая трансляция – на YouTube-УАФ и MEGOGO.

Матч против Англии состоится 3 марта, а против Испании – 7 марта. Обе игры начнутся в 20:00 по местному времени.

Вход на стадион – свободный (бесплатные билеты можно получить непосредственно на входе в арену).

