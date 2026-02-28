Вход на матчи женской сборной Украины в квалификации ЧМ будет бесплатным
Сине-желтая команда в турецкой Анталье сыграет с Англией и Испанией
Женская сборная Украины по футболу вскоре сыграет два домашних матча в отборе на ЧМ-2027.
Оба поединка пройдут в турецкой Анталье на стадионе Мардан.
В УАФ призывают поддержать женскую сборную в противостоянии с топ-соперницами.
Вход на стадион – свободный, прямая трансляция – на YouTube-УАФ и MEGOGO.
Матч против Англии состоится 3 марта, а против Испании – 7 марта. Обе игры начнутся в 20:00 по местному времени.
Вход на стадион – свободный (бесплатные билеты можно получить непосредственно на входе в арену).
Вход на матчи женской сборной Украины в квалификации ЧМ будет бесплатным
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард Динамо высказался после матча 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0)
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань