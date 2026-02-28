FIFA может забрать ЧМ-2026 у Мексики из-за скрытого пункта в контракте
Всплеск насилия в стране поставил под вопрос безопасность турнира...
Мексика вместе с США и Канадой примет ЧМ-2026. Турнир стартует 11 июня матчем в Мехико, однако за 105 дней до начала в стране произошли серьезные беспорядки. В штате Халиско, где запланированы игры, вспыхнули столкновения: были поджоги, нападения на силовиков, погибли как минимум 25 бойцов Национальной гвардии. Также сообщалось о побеге заключенных из тюрьмы в Пуэрто-Вальярте.
Несмотря на ситуацию, президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что «все хорошо». В организации подчеркнули, что внимательно следят за обстановкой и сотрудничают с властями.
Согласно регламенту ЧМ-2026, FIFA имеет право отменить, перенести или изменить место проведения матчей по соображениям безопасности или в случае форс-мажора. Эксперты отмечают, что лишение Мексики права проведения маловероятно, однако юридически такая возможность существует.
