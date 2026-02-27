Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 21:21
Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони

«Горожане» опубликовали ряд документов, чтобы доказать наличие форс-мажорных обстоятельств

8 Comments
Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони
ФК Александрия

«Александрия» опубликовала официальное заявление из-за отмены матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги против киевской «Оболони», который должен был состояться 23 марта.

«Горожане» навели ряд доказательств, чтобы доказать свою невиновность и наличие форс-мажорных обстоятельств, которые помешали проведению игры на стадионе «Ника».

По информации «Александрии», клуб вовремя включил систему подогрева газона, однако из-за графиков отключений электроэнергии она работала с дефицитом мощности 50%.

Сообщается, что с 14 по 17 февраля из-за сильных осадков и таяния снега река Ингулец вышла из берегов, а почва на глубине до 52 см превратилась в лед. Вывод гидрометцентра подтвердил, что погодные условия с 16 по 23 февраля были нетипичными для последних лет.

«Горожане» отвергают все обвинения в манипуляциях со стороны «Оболони» – клуб уверен, что победитель данного противостояния должен определиться на поле.

Клуб сообщил, что обращался за помощью к представителям трех арен – «Арена Львов», стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского и арена «Левый берег» – но получил отказ в просьбе перенести игру на один из вышеперечисленных стадионов.

Николай Тытюк Источник: ФК Александрия
Перший Серед Рівних в бані
Я считаю, всё четко обосновали. Матч должен быть переигран. 
Ответить
+1
sania
Це те про що я писав раніше. Там генератор здох, тут річка розлилась. Далі буде...
Ответить
+1
Перший Серед Рівних в бані
хаха молодцы болельщики Александрии, что забросали автобус Оболони снежками. Хотели кабинетных 3 очка, этого не будет, всё решится на футбольном поле. 
Или "у нас война, морозы и отключения", или технарь всем включительно с Динамо и Вересом.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
shoko
В своїх футбольних симпатіях я можливо ближче до Олександрії ніж до Оболоні,але.. в цьому випадку все прозоро і однозначно. Поле не було готове до гри і розуміючи це Олександрія не тільки звинувачує іншу команду яка готувалась до гри і їхала до них,  а ще й на першому етапі пересмикувала факти відміни гри делегатом і провокувала вболівальників заявами і діями,що це Оболонь відмовилась грати,а футбольні органи дозволили. .А тепер от цей витвір про "замерзший грунт річки Інгулець"..Покази різко змінилися.Вони просто заплуталися у власній брехні. І це дуже сумно що футбол перетворюється у все оце.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
