Александрия опубликовала официальное заявление и обратилась к Оболони

«Александрия» опубликовала официальное заявление из-за отмены матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги против киевской «Оболони», который должен был состояться 23 марта.

«Горожане» навели ряд доказательств, чтобы доказать свою невиновность и наличие форс-мажорных обстоятельств, которые помешали проведению игры на стадионе «Ника».

По информации «Александрии», клуб вовремя включил систему подогрева газона, однако из-за графиков отключений электроэнергии она работала с дефицитом мощности 50%.

Сообщается, что с 14 по 17 февраля из-за сильных осадков и таяния снега река Ингулец вышла из берегов, а почва на глубине до 52 см превратилась в лед. Вывод гидрометцентра подтвердил, что погодные условия с 16 по 23 февраля были нетипичными для последних лет.

«Горожане» отвергают все обвинения в манипуляциях со стороны «Оболони» – клуб уверен, что победитель данного противостояния должен определиться на поле.

Клуб сообщил, что обращался за помощью к представителям трех арен – «Арена Львов», стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского и арена «Левый берег» – но получил отказ в просьбе перенести игру на один из вышеперечисленных стадионов.