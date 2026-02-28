Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливый футболист Шахтера может перейти в другой клуб Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 14:51
Валентин Галонский намерен получать регулярную практику во взрослом футболе

ФК Шахтер Донецк. Валентин Галонский

Талантливый защитник донецкого «Шахтера» Валентин Галонский рассматривает вариант с переходом в другую команду, чтобы получать регулярную игровую практику во взрослом футболе.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 26 матчей в составе команды U-19, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Галонского истекает 30 июня 2026 года. В услугах защитника заинтересованы несколько представителей Украинской Премьер-лиги, которые намерены арендовать игрока.

По информации источника, украинский футболист готов покинуть расположение «горняков» во время зимнего трансферного окна и сменить клуб.

«Сразу два клуба Премьер-лиги проявляют интерес к 19-летнему защитнику «Шахтера» Валентину Галонскому.

Сам футболист открыт к варианту с арендой, потому что хочет получить игровую практику на взрослом уровне и сделать следующий шаг в карьере».

Николай Тытюк Источник: INSIDE UPL
