ФОТО. Украинка одолела дочь Майка Тайсона и сфотографировалась с легендой
Анита Сагдиева на 35-тысячнике в Аркадии переиграла Милан Тайсон, отдав всего 2 гейма
22-летняя украинская теннисистка Анита Сагдиева (WTA 714) сыграла против дочки легендарного американского боксера Майка Тайсона Милан.
Сагдиева встретилась с 17-летней Милан Тайсон в первом раунде турнира ITF W35 в Аркадии (США). Анита уверенно одолела соперницу со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 5 минут.
После завершения поединка Сагдиева сфотографировалась с Майком Тайсоном, который приехал поддержать свою дочь.
Сагдиева в следующей круге 35-тысячнике потерпела поражение от Хейли Джавары (США, WTA 367) – 7:5, 4:6, 4:6. Анита в Аркадии продолжает выступления в парном разряде, где вместе с Джейдой Дэниел (США) уже вышла в полуфинал.
Сагдиева в 2026 году провела шесть одиночных матчей на турнирах ITF (с учетом квалификации) и одержала четыре победы. В парном разряде у нее девять поединков и семь побед – в начале ферале Анита стала чемпионкой соревнований ITF W50 в Орландо вместе с Лиа Каратанчевой (Болгария).
Милан Тайсон дебютировала во взрослом теннисе матчем против Аниты. Организаторы турниры в Аркадии предоставили ей wild card.
