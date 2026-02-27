ФОТО. Украинка одолела дочь Майка Тайсона и сфотографировалась с легендой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
27 февраля 2026, 18:42 | Обновлено 27 февраля 2026, 18:43
Анита Сагдиева на 35-тысячнике в Аркадии переиграла Милан Тайсон, отдав всего 2 гейма

Instagram. Анита Сагдиева и Майк Тайсон

22-летняя украинская теннисистка Анита Сагдиева (WTA 714) сыграла против дочки легендарного американского боксера Майка Тайсона Милан.

Сагдиева встретилась с 17-летней Милан Тайсон в первом раунде турнира ITF W35 в Аркадии (США). Анита уверенно одолела соперницу со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 5 минут.

После завершения поединка Сагдиева сфотографировалась с Майком Тайсоном, который приехал поддержать свою дочь.

Сагдиева в следующей круге 35-тысячнике потерпела поражение от Хейли Джавары (США, WTA 367) – 7:5, 4:6, 4:6. Анита в Аркадии продолжает выступления в парном разряде, где вместе с Джейдой Дэниел (США) уже вышла в полуфинал.

Сагдиева в 2026 году провела шесть одиночных матчей на турнирах ITF (с учетом квалификации) и одержала четыре победы. В парном разряде у нее девять поединков и семь побед – в начале ферале Анита стала чемпионкой соревнований ITF W50 в Орландо вместе с Лиа Каратанчевой (Болгария).

Милан Тайсон дебютировала во взрослом теннисе матчем против Аниты. Организаторы турниры в Аркадии предоставили ей wild card.

ВИДЕО. Дочка Майка Таусон Милан тренируется вместе с Патриком Муратоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Тайсон и Майк Тайсон
Майк Тайсон Анита Сагдиева фото lifestyle
