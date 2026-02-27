Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) проведет четвертьфинальный матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 170). Время начала встречи – 09:30 по Киеву.

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Нурией Бранкаччо.

