Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
27 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) проведет четвертьфинальный матч на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Грузии Екатерины Горгодзе (WTA 170). Время начала встречи – 09:30 по Киеву.
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Ангелины.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Нурией Бранкаччо.
