Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис оценил поле стадиона Динамо: «Я – не агроном. Нужно 2-3 недели»
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 18:01 | Обновлено 27 февраля 2026, 18:20
1108
0

Суркис оценил поле стадиона Динамо: «Я – не агроном. Нужно 2-3 недели»

Президент киевского клуба рассказал о ситуации

27 февраля 2026, 18:01 | Обновлено 27 февраля 2026, 18:20
1108
0
Суркис оценил поле стадиона Динамо: «Я – не агроном. Нужно 2-3 недели»
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис объяснил ситуацию с газоном на стадионе имени Лобановского, которое удивило своим плохим состоянием на старте второй части сезона.

«Не всегда можем на своих скоростях играть из-за поля. Так или иначе, но 2-3 недели – и поле будет нормальным. Мы включаем подогрев круглосуточно, 14-15 градусов. Мы засеяли поле, почему оно такое – вопрос к агрономам. Потому что на базе поле хорошее, ребята довольны. Я – не агроном. Мне сложно что-то сказать. Мы поле грели только на генераторах, света нет. Было бы аморально просить свет, когда у людей нет света. Мы купили генераторы и грели поле. Возможно, на неделю опоздали».

«Мы сделали выводы, дальше все будем делать вовремя. Были потрачены деньги, должно быть качество. Деньги тратит клуб. Возможно, я где-то не проконтролировал. Мне говорили, что все будет хорошо. Травва не взошла, возможно, залили водой».

«Помню, что в 1997 году Лобановский после суровой зимы и с таким же газоном сказал, мол, мне нужно ровное поле и чтобы мяч не прыгал. Но, конечно, это не оправдание», – сказал Суркис.

По теме:
Суркис назвал главную задачу Костюка во главе Динамо: «Они должны...»
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Шахтер – Верес – 1:0. Мяч после углового. Видео гола и обзор матча
Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 13:30 8
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Придется ненадолго убрать из головы будущего соперника в еврокубке

В украинском футболе может появиться амбициозный клуб из Винницкой области
Футбол | 27 февраля 2026, 17:17 0
В украинском футболе может появиться амбициозный клуб из Винницкой области
В украинском футболе может появиться амбициозный клуб из Винницкой области

«Брацлав» планирует получить профессиональный статус и нацелился на Первую лигу

Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Футбол | 26.02.2026, 20:16
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Футбол | 27.02.2026, 13:17
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Футбол | 27.02.2026, 04:00
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 42
Футбол
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 11
Другие виды
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 6
Другие виды
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
26.02.2026, 14:15 11
Теннис
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем