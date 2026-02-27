Суркис оценил поле стадиона Динамо: «Я – не агроном. Нужно 2-3 недели»

Президент Динамо Игорь Суркис объяснил ситуацию с газоном на стадионе имени Лобановского, которое удивило своим плохим состоянием на старте второй части сезона.

«Не всегда можем на своих скоростях играть из-за поля. Так или иначе, но 2-3 недели – и поле будет нормальным. Мы включаем подогрев круглосуточно, 14-15 градусов. Мы засеяли поле, почему оно такое – вопрос к агрономам. Потому что на базе поле хорошее, ребята довольны. Я – не агроном. Мне сложно что-то сказать. Мы поле грели только на генераторах, света нет. Было бы аморально просить свет, когда у людей нет света. Мы купили генераторы и грели поле. Возможно, на неделю опоздали».

«Мы сделали выводы, дальше все будем делать вовремя. Были потрачены деньги, должно быть качество. Деньги тратит клуб. Возможно, я где-то не проконтролировал. Мне говорили, что все будет хорошо. Травва не взошла, возможно, залили водой».

«Помню, что в 1997 году Лобановский после суровой зимы и с таким же газоном сказал, мол, мне нужно ровное поле и чтобы мяч не прыгал. Но, конечно, это не оправдание», – сказал Суркис.