В пятницу, 27 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». Команды встретились на стадионе Арена Львов во Львове.

Поединок чемпионата Украины посетил украинский скелетонист Владислав Гераскевич, который стал известен из-за дисквалификации с Олимпийских игр 2026, полученной за почтение памяти погибших из-за войны спортсменов на своем шлеме.

«Участник трех Олимпийских игр, один из сильнейших скелетонистов Украины, спортсмен, который достойно представляет наше государство на мировой арене, поддержал «горняков» на трибунах «Арены Львов».

Владислав мог бороться за историческую для Украины олимпийскую медаль. Но выбрал позицию – выступить на Олимпиаде в «шлеме памяти» с изображениями украинских спортсменов, убитых Россией, и стойко защищал право почтить их имена», – говорится в публикации «Шахтера».

ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку