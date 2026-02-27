Матч в Кракове против Леха станет для Шахтера 21-м домашним за границей

Ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Шахтером и Лехом, который состоится в Кракове, станет для горняков 21-м домашним еврокубковым поединком, сыгранным за рубежом.

В Кракове этот матч станет 7-м, раньше 5 игр состоялось в Варшаве, по 4 – в Гамбурге и Гельзенкирхене, еще раз – в Любляне.

Печальным фактом является то, что на Донбасс Арене в Донецке Шахтер сыграл всего 20 матчей в еврокубках.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (150)