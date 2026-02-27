Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Матч в Кракове против Леха станет для Шахтера 21-м домашним за границей

Вспомним все стадионы, на которых горняки принимали своих соперников в еврокубках

Матч в Кракове против Леха станет для Шахтера 21-м домашним за границей
ФК Шахтер

Ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Шахтером и Лехом, который состоится в Кракове, станет для горняков 21-м домашним еврокубковым поединком, сыгранным за рубежом.

В Кракове этот матч станет 7-м, раньше 5 игр состоялось в Варшаве, по 4 – в Гамбурге и Гельзенкирхене, еще раз – в Любляне.

Печальным фактом является то, что на Донбасс Арене в Донецке Шахтер сыграл всего 20 матчей в еврокубках.

Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (150)

  • 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
  • 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
  • 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
  • 18 – Львов, «Арена Львов»
  • 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
  • 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
  • 6 – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
  • 5 – Варшава, Стадион войска польского
  • 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
  • 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
  • 1 – Любляна, «Стожницы»
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Йожеф САБО: «Лех лучший вариант, чем Самсунспор»
Лига Европы Шахтер Донецк статистика Лех Познань Лига чемпионов Лига конференций
