Матч в Кракове против Леха станет для Шахтера 21-м домашним за границей
Вспомним все стадионы, на которых горняки принимали своих соперников в еврокубках
Ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между Шахтером и Лехом, который состоится в Кракове, станет для горняков 21-м домашним еврокубковым поединком, сыгранным за рубежом.
В Кракове этот матч станет 7-м, раньше 5 игр состоялось в Варшаве, по 4 – в Гамбурге и Гельзенкирхене, еще раз – в Любляне.
Печальным фактом является то, что на Донбасс Арене в Донецке Шахтер сыграл всего 20 матчей в еврокубках.
Стадионы, на которых донецкий Шахтер играл домашние еврокубковые матчи (150)
- 36 – Донецк, РСК «Олимпийский» («Локомотив»)
- 32 – Донецк, ЦС «Шахтер»
- 20 – Донецк, «Донбасс Арена»
- 18 – Львов, «Арена Львов»
- 13 – Харьков, ОСК «Металлист»
- 11 – Киев, НСК «Олимпийский»
- 6 – Краков, городской стадион им. Генрика Реймана
- 5 – Варшава, Стадион войска польского
- 4 – Гамбург, «Фолькспаркштадион»
- 4 – Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»
- 1 – Любляна, «Стожницы»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отечественный наставник Олег Федорчук считает, что Георгий уступает конкуренцию Рафе Силве
Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию