Шахтер в 15-й раз сыграет на стадии 1/8 финала в еврокубках
Сколько раз горняки выходили победителями в предыдущих 14 противостояниях?
27 февраля 2026, 15:44 | Обновлено 27 февраля 2026, 16:04
538
0
Донецкий Шахтер в 15 раз сыграет на стадии 1/8 финала в еврокубках.
В этот раз это впервые произойдет в Лиге конференций, где соперником горняков станет польский Лех.
В предыдущих 14 противостояниях на данной стадии еврокубков Шахтер выходил победителем только в 5 случаях при 9 поражениях.
Все матчи донецкого Шахтера на стадии 1/8 финала еврокубков
- 1976: КУ, Шахтер – Ювентус – 1:0-0:3
- 1983: КОК, Шахтер – Серветт – 1:0-2:1
- 1997: КОК, Шахтер – Виченца – 1:3-1:2
- 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3-1:2
- 2007: КУ, Шахтер – Севилья – 2:3-2:2
- 2009: КУ, Шахтер – цска – 2:0-0:1
- 2011: ЛЧ, Шахтер – Рома – 3:0-3:2
- 2013: ЛЧ, Шахтер – Боруссия Д. – 2:2-0:3
- 2015: ЛЧ, Шахтер – Бавария – 0:0-0:7
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1-1:0
- 2018: ЛЧ, Шахтер – Рома – 2:1-0:1
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург – 3:0-2:1
- 2021: ЛЕ, Шахтер – Рома – 1:2-0:3
- 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд – 1:1-1:7
- 2026: ЛК, Шахтер – Лех
