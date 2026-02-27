Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 февраля 2026, 15:44 | Обновлено 27 февраля 2026, 16:04
538
0

Сколько раз горняки выходили победителями в предыдущих 14 противостояниях?

Шахтер в 15-й раз сыграет на стадии 1/8 финала в еврокубках
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в 15 раз сыграет на стадии 1/8 финала в еврокубках.

В этот раз это впервые произойдет в Лиге конференций, где соперником горняков станет польский Лех.

В предыдущих 14 противостояниях на данной стадии еврокубков Шахтер выходил победителем только в 5 случаях при 9 поражениях.

Все матчи донецкого Шахтера на стадии 1/8 финала еврокубков

  • 1976: КУ, Шахтер – Ювентус – 1:0-0:3
  • 1983: КОК, Шахтер – Серветт – 1:0-2:1
  • 1997: КОК, Шахтер – Виченца – 1:3-1:2
  • 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3-1:2
  • 2007: КУ, Шахтер – Севилья – 2:3-2:2
  • 2009: КУ, Шахтер – цска – 2:0-0:1
  • 2011: ЛЧ, Шахтер – Рома – 3:0-3:2
  • 2013: ЛЧ, Шахтер – Боруссия Д. – 2:2-0:3
  • 2015: ЛЧ, Шахтер – Бавария – 0:0-0:7
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1-1:0
  • 2018: ЛЧ, Шахтер – Рома – 2:1-0:1
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург – 3:0-2:1
  • 2021: ЛЕ, Шахтер – Рома – 1:2-0:3
  • 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд – 1:1-1:7
  • 2026: ЛК, Шахтер – Лех
