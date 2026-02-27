Шахтер в 15-й раз сыграет на стадии 1/8 финала в еврокубках

Донецкий Шахтер в 15 раз сыграет на стадии 1/8 финала в еврокубках.

В этот раз это впервые произойдет в Лиге конференций, где соперником горняков станет польский Лех.

В предыдущих 14 противостояниях на данной стадии еврокубков Шахтер выходил победителем только в 5 случаях при 9 поражениях.

Все матчи донецкого Шахтера на стадии 1/8 финала еврокубков