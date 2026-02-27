Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 15:13 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:25
ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо

Вячеслав Суркис вышел на поле в УПЛ

ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо

В матче УПЛ против Эпицентра в основном составе Динамо дебютировал Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, одного из владельцев киевского клуба.

Суркис-младший получил подарок на свой 20-й день рождения.

Последние сезоны Вячеслав выступает за юношеской состав Динамо, где стал капитаном команды и ранее говорил, что ожидает свой дебют за основную команду.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
