Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 15:13 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:25
1946
0
ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо
Вячеслав Суркис вышел на поле в УПЛ
27 февраля 2026, 15:13 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:25
1946
0
В матче УПЛ против Эпицентра в основном составе Динамо дебютировал Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, одного из владельцев киевского клуба.
Суркис-младший получил подарок на свой 20-й день рождения.
Последние сезоны Вячеслав выступает за юношеской состав Динамо, где стал капитаном команды и ранее говорил, что ожидает свой дебют за основную команду.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 февраля 2026, 06:00 2
Аргентинец расхвалил Ямаля
Футбол | 27 февраля 2026, 14:19 1
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Футбол | 27.02.2026, 04:00
Футбол | 27.02.2026, 08:14
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Комментарии 0
Популярные новости
26.02.2026, 07:33 6
26.02.2026, 21:59
27.02.2026, 07:29 40
27.02.2026, 05:30
Другие виды
26.02.2026, 06:23 23
25.02.2026, 17:44 4
26.02.2026, 08:00 11