ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо

В матче УПЛ против Эпицентра в основном составе Динамо дебютировал Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, одного из владельцев киевского клуба.

Суркис-младший получил подарок на свой 20-й день рождения.

Последние сезоны Вячеслав выступает за юношеской состав Динамо, где стал капитаном команды и ранее говорил, что ожидает свой дебют за основную команду.