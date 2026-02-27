Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 14:16 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:10
ВИДЕО. Пономаренко забил за Динамо в пятом матче подряд

Матвей отличился дублем в воротах Эпицентра

Sport.ua

В пятницу, 27 февраля, состоится поединок 18-го тура Премьер-лиги Украины сезона 2025/2026, в котором киевское «Динамо» на своем поле в Киеве сыграет против «Эпицентра».

На 49-й и 53-й минутах встречи дубль в ворота «Эпицентра» оформил нападающий киевлян Матвей Пономаренко.

Молодой форвард забивает за столичный клуб уже в пяти официальных матчах подряд.

