ФОТО. Дубль Пономаренко, 117-й гол Ярмоленко: как Динамо победило Эпицентр

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».

Игра на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме киевляне забили только один гол – пенальти реализовал Владимир Бражко. Позже, во второй половине встречи, дубль оформил Матвей Пономаренко, а также мастерский гол забил Андрей Ярмоленко. Для Андрея этот гол стал 117-м в УПЛ.

Также стоит отметить дебют вратаря Вячеслава Суркиса, который является сыном Григория Суркиса.

