Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Дубль Пономаренко, 117-й гол Ярмоленко: как Динамо победило Эпицентр
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 16:42 |
296
0

ФОТО. Дубль Пономаренко, 117-й гол Ярмоленко: как Динамо победило Эпицентр

Киевляне разгромили соперника со счетом 4:0

ФОТО. Дубль Пономаренко, 117-й гол Ярмоленко: как Динамо победило Эпицентр
Sport.ua

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».

Игра на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме киевляне забили только один гол – пенальти реализовал Владимир Бражко. Позже, во второй половине встречи, дубль оформил Матвей Пономаренко, а также мастерский гол забил Андрей Ярмоленко. Для Андрея этот гол стал 117-м в УПЛ.

Также стоит отметить дебют вратаря Вячеслава Суркиса, который является сыном Григория Суркиса.

ФОТО. Дубль Пономаренко, 117-й гол Ярмоленко: как Динамо победило Эпицентр

По теме:
ФОТО. Гераскевич посетил матч Шахтера с Вересом и получил футболку
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Даже не думал присваивать деньги Ахметова»
Тренер Эпицентра: «Позитив? Хорошо, что четыре пропустили от Динамо»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис Владимир Бражко Эпицентр Каменец-Подольский Матвей Пономаренко Динамо - Эпицентр фотогалерея фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
