Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды

Аутсайдер первой лиги запорожский «Металлург» может исчезнуть с карты профессионального футбола Украины уже в ближайшее лето. Об этом сообщают инсайдеры Sport.ua, приближенные к запорожскому клубу. Это может произойти из-за растущей ограниченности возможностей по финансированию клуба из местного бюджета, что не удивительно, учитывая, что Запорожье от зоны боевых действий отделяет около 17 километров.

В настоящее время руководство клуба прилагает усилия по поиску альтернативных источников финансирования. Однако по понятным причинам, среди которых близость к линии боевого столкновения и регулярные обстрелы со стороны российских террористов, в последнее время существенно участившиеся, частный бизнес не спешит вкладываться в такое сотрудничество. Если такая тенденция будет продолжаться в ближайшие два-три месяца, одним из «рабочих вариантов» будущего запорожского футбольного клуба является расформирование главной команды. При этом финансирование футбольной школы и команд младших возрастов не будет прекращаться.

Отчасти, но не в полной мере, дальнейшая перспектива существования профессионального клуба будет зависеть и от результатов команды в весенней части чемпионата. Таким образом, куда именно «козаки йдуть», как гласит новый девиз клуба, станет известно поближе к лету.

Пока команда продолжает подготовку к весенней части сезона. В четверг, 27 февраля, матчем против тернопольской «Нивы», завершившемся ничьей 2:2, «Металлург» закончил второй подготовительный сбор. Пока из текущих результатов трудно судить, дает ли свои плоды очередная кадровая перестройка в состоянии главного аутсайдера первой лиги, ведь вместе с победами над любительскими командами есть и поражения, например, 0:3 от юношеской команды львовских «Карпат». Пойдет ли на пользу приход на тренерский мостик Сергея Ковальца, человека, не чужого для Запорожья, тоже пока неясно. Сейчас все выглядит так, что взят курс на постепенное омоложение коллектива с вкраплениями игроков с опытом типа Ситало и Логинова.

Еще одной проблемой является то, где будет проводить домашние матчи запорожский клуб весной. Ситуация по безопасности в городе в последние месяцы значительно усложнилась, поэтому данный вопрос окончательно нерешен. Есть варианты проведения домашних матчей на одном из небольших стадионов Днепра или на Полтавщине.