Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дебют новичка Шахтера. Составы на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 14:45 | Обновлено 27 февраля 2026, 14:59
Проспер Оба выходит в стартовом составе

ФК Шахтер

27 февраля в 15:30 начнется матч 18 тура чемпионата Украины между Шахтером и Вересом.

Наставники определили стартовые составы. Отметим появление в стартовом составе и дебют в официальном матче новичка Шахтера Проспера Оба.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Педриньо, Очеретько, Алиссон, Проспер, Мейрелиш

В запасе: Фесюн, Марлон, Азаров, Тобиас, Граам, Швед, Невертон, Изаки, Бондаренко, Назарина, Лукас, Траоре

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Харатин, Бойко, Фабрисио, Байя, Уэсли, Ндукве

В запасе: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Смиян, Клец, Гонсалвеш, Шарай, Годя, Стень

В первом круге команда Арды Турана выиграла 2:0.

Шахтер с 38 очками идет на второй позиции в УПЛ, а Верес с 21 пунктом занимает 9-ю позицию.

Як можна було поставити у старт Мейрелеша, а не Траоре...
