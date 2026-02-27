ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу чемпионата Украины против Вереса

В 18-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер будет принимать Верес из Ровно. Шахтер продолжает подготовку, которая проходит во Львове. Игра чемпионата Украины пройдет 27 февраля в 15:30 во Львове на стадионе Арена Львов.

Шахтер продолжает борьбу за чемпионство и в настоящее время делит первую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав в 17 матчах 38 очков (разница мячей: 45–12). Вторую часть сезона команда Арды Турана начала в прошлое воскресенье убедительной победой над Карпатами (3:0). Главными героями той встречи стали игроки, которые вернулись после полугодового восстановления от травм: буркинийский нападающий Лассина Траоре в своем 100-м матче за горняков оформил хет-трик, а бразильский вингер Алиссон сделал два ассиста.

В настоящее время оранжево-черные не могут рассчитывать на своего лучшего бомбардира Кауана Элиаса (11 голов и 4 ассиста в сезоне), который восстанавливается после повреждения, кроме того из-за перебора карточек предстоящую игру пропустит полузащитник Марлон Гомес.

Верес после 16 туров имеет 5 побед, 6 ничьих и 5 поражений и с 21 баллом (разница голов: 16–19) идет на девятом месте в чемпионате Украины. После возобновления сезона ровенчане добыли волевую домашнюю победу над Полтавой (3:2), когда, уступая в два мяча в первом тайме, подопечные Олега Шандрука сумели переломить ход игры и благодаря голам Ципота, Харатина и Ндукве вырвали три очка. Самыми результативными футболистами команды в этом сезоне являются полузащитник Виталий Бойко и нападающий Денис Ндукве (у обоих – по 4 гола).

В зимнее межсезонье состав Вереса существенно не изменился: несколько игроков ушли свободными агентами, зато к ровенскому клубу присоединились молодые бразильские вингеры Гильерме Баия и Фабрисио, а также 22-летний португальский полузащитник Андре Гонсалвеш, арендованный у Полесья.

В УПЛ Шахтер и Верес встречались 14 раз: 10 побед горняков, 3 ничьи, 1 выигрыш ровенчан. Общая разница мячей: 28–8 в пользу оранжево-черных.

17 августа 2025 года на стадионе Авангард в Ровно команды встретились в чемпионате. Горняки имели ощутимое преимущество на протяжении всего поединка и реализовали его в два забитых мяча: в конце первого тайма Ефим Конопля открыл счет, а на 62-й минуте Винисиус Тобиас установил окончательный результат: 2:0 – победа горняков.

Матч Шахтер – Верес будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Шандором. Ассистенты – Денис Марченко и Станислав Марулин. Арбитр VAR – Клим Заброда.

