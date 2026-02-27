Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 18-м туре УПЛ?

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 18-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединки 18-го тура продлятся 4 дня – с 27 февраля до 2 марта.

Судьей матча между Динамо и Эпицентром назначен Роман Блавацкий из Львова.

Игру между Шахтером и Вересом будет обслуживать Александр Шандор из Львова.

УПЛ. 18-й тур. Назначения судей