Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 10:07 | Обновлено 27 февраля 2026, 10:10
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 18-м туре УПЛ?

За 4 дня пройдут 8 поединков очередного тура чемпионата Украины

Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 18-м туре УПЛ?
УАФ. Александр Шандор

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 18-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 18-го тура продлятся 4 дня – с 27 февраля до 2 марта.

Судьей матча между Динамо и Эпицентром назначен Роман Блавацкий из Львова.

Игру между Шахтером и Вересом будет обслуживать Александр Шандор из Львова.

УПЛ. 18-й тур. Назначения судей

