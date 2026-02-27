Украина. Премьер лига27 февраля 2026, 10:07 | Обновлено 27 февраля 2026, 10:10
215
0
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 18-м туре УПЛ?
За 4 дня пройдут 8 поединков очередного тура чемпионата Украины
27 февраля 2026, 10:07 | Обновлено 27 февраля 2026, 10:10
215
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 18-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединки 18-го тура продлятся 4 дня – с 27 февраля до 2 марта.
Судьей матча между Динамо и Эпицентром назначен Роман Блавацкий из Львова.
Игру между Шахтером и Вересом будет обслуживать Александр Шандор из Львова.
УПЛ. 18-й тур. Назначения судей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 февраля 2026, 08:37 0
Тарас поделился ожиданиями от матча Украина – Швеция
Футбол | 26 февраля 2026, 12:27 11
Форвард саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии стал совладельцем «Альмерии»
Футбол | 26.02.2026, 20:16
Другие виды | 26.02.2026, 17:23
Футбол | 27.02.2026, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
26.02.2026, 08:00 11
26.02.2026, 09:23 12
26.02.2026, 00:22
26.02.2026, 07:33 7
25.02.2026, 12:25 1
25.02.2026, 08:39 8
25.02.2026, 15:03
25.02.2026, 09:39 28