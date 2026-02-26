Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Бенфике выступили с очередным заявлением по расистскому скандалу с Реалом
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2026, 22:46
847
0

В Бенфике выступили с очередным заявлением по расистскому скандалу с Реалом

Клуб утверждает, что Престианни не оскорблял Винисиуса на расовой почве

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В «Бенфике» выступили с очередным заявлением по расистскому скандалу в матче с «Реалом» после того, как в СМИ появилась информация о том, что Престианни признался в том, что назвал Винисиуса «обезьяной»:

«Бенфика категорически опровергает информацию о том, что игрок Престианни сообщил команде или руководству клуба о расистском оскорблении в адрес игрока «Реала» Винисиуса.

Как уже было обнародовано, игрок извинился перед товарищами по команде за инцидент, произошедший во время матча с «Реалом» Мадрид, выразив сожаление по поводу его масштабов и последствий и заверив всех, как он делал с самого начала, что не является расистом».

футбол Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: ФК Бенфика
