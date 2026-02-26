Италия26 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 26 февраля 2026, 20:23
1797
0
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Сеск Фабрегас может стать тренером «Интера»
26 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 26 февраля 2026, 20:23
1797
0
«Интер» попрощается с румынским тренером Кристианом Киву. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, вылет из лиги чемпионов от «Буде-Глимта» с общим счетом 5:2 заставил руководств клуба сомневаться в тренере команды. Было принято решение о его замене.
Фаворитом на пост тренера миланского гранда является испанский специалист Сеск Фабрегас, под управлением которого «Комо» борется за зону еврокубков в чемпионате Италии.
Ранее Киву раскрыл истинную причину позорного вылета «Интера» от «Буде-Глимт».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 февраля 2026, 07:33 5
Тренер – о работе в «Нефтчи»
Футбол | 26 февраля 2026, 00:01 6
Трубин вышел в стартовом составе, Судаков остался на скамейке запасных
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Футбол | 26.02.2026, 11:49
Футбол | 26.02.2026, 18:50
Комментарии 0
Популярные новости
25.02.2026, 04:02 8
25.02.2026, 14:43 15
25.02.2026, 09:39 28
25.02.2026, 07:02 56
25.02.2026, 07:44 19
25.02.2026, 00:55 80
25.02.2026, 01:42 4