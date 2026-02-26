Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 26 февраля 2026, 20:23
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену

Сеск Фабрегас может стать тренером «Интера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

«Интер» попрощается с румынским тренером Кристианом Киву. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, вылет из лиги чемпионов от «Буде-Глимта» с общим счетом 5:2 заставил руководств клуба сомневаться в тренере команды. Было принято решение о его замене.

Фаворитом на пост тренера миланского гранда является испанский специалист Сеск Фабрегас, под управлением которого «Комо» борется за зону еврокубков в чемпионате Италии.

Ранее Киву раскрыл истинную причину позорного вылета «Интера» от «Буде-Глимт».

Интер Милан назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Кристиан Киву Сеск Фабрегас Лига чемпионов Буде-Глимт
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
