Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену

«Интер» попрощается с румынским тренером Кристианом Киву. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, вылет из лиги чемпионов от «Буде-Глимта» с общим счетом 5:2 заставил руководств клуба сомневаться в тренере команды. Было принято решение о его замене.

Фаворитом на пост тренера миланского гранда является испанский специалист Сеск Фабрегас, под управлением которого «Комо» борется за зону еврокубков в чемпионате Италии.

Ранее Киву раскрыл истинную причину позорного вылета «Интера» от «Буде-Глимт».