ВИЛИВАЛЬД: «Было очень много интересных вопросов»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал встречу с болельщиками команды
Защитник «Кривбасса» Владимир Вильвальд прокомментировал встречу с болельщиками:
– Эмоции положительные. В целом очень рад, что оказался именно здесь. Было очень много положительных вопросов, и я считаю, что мы принесли радость и улыбки на лицах наших болельщиков.
– Был ли вопрос от фанатов, который тебя удивил или запомнился?
– Было очень много интересных вопросов. Один мне больше всего запомнился – о происхождении моей фамилии. Это очень интересно слышать от людей, которым это запало в голову. Мне очень приятно слышать такие вопросы.
Я вижу, что каждый болельщик верит в команду и в каждого игрока. Именно это меня очень мотивирует в том плане, чтобы выходить не только для команды и для себя, но и для болельщиков, которые болеют каждый день за нас.
– Если бы ты должен был описать сегодняшнюю атмосферу одним словом – каким бы было это слово?
– Друзья.
Ранее Владимир Вильвальд прокомментировал матч с «Металлистом 1925».
