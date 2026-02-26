ВИЛИВАЛЬД: «Было очень много интересных вопросов»

Защитник «Кривбасса» Владимир Вильвальд прокомментировал встречу с болельщиками:

– Эмоции положительные. В целом очень рад, что оказался именно здесь. Было очень много положительных вопросов, и я считаю, что мы принесли радость и улыбки на лицах наших болельщиков.

– Был ли вопрос от фанатов, который тебя удивил или запомнился?

– Было очень много интересных вопросов. Один мне больше всего запомнился – о происхождении моей фамилии. Это очень интересно слышать от людей, которым это запало в голову. Мне очень приятно слышать такие вопросы.

Я вижу, что каждый болельщик верит в команду и в каждого игрока. Именно это меня очень мотивирует в том плане, чтобы выходить не только для команды и для себя, но и для болельщиков, которые болеют каждый день за нас.

– Если бы ты должен был описать сегодняшнюю атмосферу одним словом – каким бы было это слово?

– Друзья.

Ранее Владимир Вильвальд прокомментировал матч с «Металлистом 1925».