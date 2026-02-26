Мбаппе остался лучшим бомбардиром сезона Лиги чемпионов
Олисе и Винисиус лидируют за ассистами
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 после сыгранных матчей 1/16 финала. В активе форварда «сливочных» 13 забитых мячей.
На второе место в рейтинге вышел Энтони Гордон из Ньюкасла, который после покера в ворота Карабаха имеет 10 голов.
Третий – Гарри Кейн из Баварии (8).
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26:
- 13 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)
- 8 – Гарри Кейн (Бавария)
- 7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)
- 7 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)
- 6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)
- 5 – Маркус Решфорд (Барселона)
- 5 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)
- 5 – Фермин Лопес (Барселона)
Среди игроков с наибольшим количеством результативных передач продолжают лидировать Майкл Олисе из Баварии и Винисиус Жуниор из Реала (по 5).
Игроки с наибольшим количеством результативных передач в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26:
- 5 – Майкл Олисе (Бавария)
- 5 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 4 – Конрад Лаймер (Бавария)
- 4 – Уле Бломберг (Буде-Глимт)
- 4 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)
- 4 – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- 4 – Маркус Решфорд (Барселона)
- 4 – Федерико Вальверде (Реал)
- 4 – Серу Гирасси (Боруссия)
- 4 – Арда Гюлер (Реал)
