Мбаппе остался лучшим бомбардиром сезона Лиги чемпионов

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов в сезоне 2025/26 после сыгранных матчей 1/16 финала. В активе форварда «сливочных» 13 забитых мячей.

На второе место в рейтинге вышел Энтони Гордон из Ньюкасла, который после покера в ворота Карабаха имеет 10 голов.

Третий – Гарри Кейн из Баварии (8).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов в сезоне 2025/26:

13 – Килиан Мбаппе (Реал)

10 – Энтони Гордон (Ньюкасл Юнайтед)

8 – Гарри Кейн (Бавария)

7 – Виктор Осимхен (Галатасарай)

7 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

6 – Йенс Петер Хауге (Буде-Глимт)

6 – Габриэл Мартинелли (Арсенал)

5 – Маркус Решфорд (Барселона)

5 – Харви Барнс (Ньюкасл Юнайтед)

5 – Фермин Лопес (Барселона)

Среди игроков с наибольшим количеством результативных передач продолжают лидировать Майкл Олисе из Баварии и Винисиус Жуниор из Реала (по 5).

Игроки с наибольшим количеством результативных передач в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26: