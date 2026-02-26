Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»
Спортивный директор Вереса Габовда уверен, что нельзя сокращать чемпионат
Спортивный директор Вереса Юрий Габовда убежден, что в УПЛ не может быть меньше 16 участников, а тем более нельзя сокращать чемпионат до 12 учасников.
«Нельзя двигаться к тому, чтобы уменьшать количество команд в УПЛ. Нужно открывать новые регионы и команды, которые готовы тут играть. Нужно двигаться в направлении увеличения команд».
«Мы не можем опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите. Наша позиция другая», – сказал Габовда.
Ранее стало известно, что по инициативе Вереса может быть создан новый турнир – Кубок лиги.
