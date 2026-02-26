Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 18:25 | Обновлено 26 февраля 2026, 18:50
1162
2

Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»

Спортивный директор Вереса Габовда уверен, что нельзя сокращать чемпионат

26 февраля 2026, 18:25 | Обновлено 26 февраля 2026, 18:50
1162
2 Comments
Клуб УПЛ: «Нельзя опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите»
ФК Верес

Спортивный директор Вереса Юрий Габовда убежден, что в УПЛ не может быть меньше 16 участников, а тем более нельзя сокращать чемпионат до 12 учасников.

«Нельзя двигаться к тому, чтобы уменьшать количество команд в УПЛ. Нужно открывать новые регионы и команды, которые готовы тут играть. Нужно двигаться в направлении увеличения команд».

«Мы не можем опуститься до того, что у нас будет 12 команд в элите. Наша позиция другая», – сказал Габовда.

Ранее стало известно, что по инициативе Вереса может быть создан новый турнир – Кубок лиги.

По теме:
ВИЛИВАЛЬД: «Было очень много интересных вопросов»
Новый скандал на старой базе Черноморца. Там тренируют собак
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Верес Ровно Юрий Габовда Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
РЛС Рада
исходя из уровня игры у нас и 12 не набирается ! толку с того что их 16 сейчас если 10 из них аматорские ? 
Ответить
0
Victor673256ua
Як виявляється, не готові. Поля замерзлі. Зрозуміло, що всім важко. Тоді треба або повернутись у 90-2000, коли, наприклад, на Метеорі в Дніпрі на початку березня поле піском засипали і грали, або, щоб зберегти кількість команд, знизити вимоги, чи дозволити грати на штучних газонах
Ответить
0
