Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение
Клуб отпустит игрока, но не сейчас
Форвард Атлетико Антуан Гризманн заявил клубу, что хочет уйти в команду МЛС Орландо, несмотря на контракт до лета 2027 года.
В мадридском клубе ответили, что готовы отпустить французского нападающего досрочно, но лишь после завершения текущего сезона, а не прямо сейчас.
Сообщается, что Гризманн нормально принял эту новость и готов доиграть чемпионат.
34-летний игрок хочет завершить карьеру именно в МЛС, так как ему нравится стиль жизни в США.
В нынешнем сезоне Гризманн забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
