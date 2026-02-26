Гризманн попросил отпустить в МЛС. Атлетико принял решение

Форвард Атлетико Антуан Гризманн заявил клубу, что хочет уйти в команду МЛС Орландо, несмотря на контракт до лета 2027 года.

В мадридском клубе ответили, что готовы отпустить французского нападающего досрочно, но лишь после завершения текущего сезона, а не прямо сейчас.

Сообщается, что Гризманн нормально принял эту новость и готов доиграть чемпионат.

34-летний игрок хочет завершить карьеру именно в МЛС, так как ему нравится стиль жизни в США.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 12 голов и сделал 2 ассиста.