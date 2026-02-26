Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Кудровки: «Мы все учимся: футболисты, персонал клуба, и я тоже»
Украина. Премьер лига
Роман Солодаренко рассказал о приглашении легионеров

ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудривки» Роман Солодаренко поделился эмоциями от камбэка в матче с «Зорей» (2:2), а также рассказал о зимней трансферной кампании и адаптации легионеров.

– В Ровно сегодня было очень много эмоций: первый тайм вышел не таким ярким, но во втором команда переломила ход игры, чем очень порадовала болельщиков. Какие ваши впечатления?

– Во-первых, хочу поздравить команду с этим результатом. После первого тайма, откровенно говоря, вообще не ожидали позитивного исхода, но последние 20 минут все перевернули. Я сказал ребятам, что они подарили всем бешеные эмоции – именно в эти минуты продемонстрировали ту игру, которая действительно заслуживает положительного результата. Поздравляю команду с ничьей.

– Как вы, как президент клуба, оцениваете трансферную политику?

– Оцениваю абсолютно так, как это должно быть. Не все вещи происходят сразу. Я еще раз повторю: мы молодая команда, профессиональному клубу еще даже нет трех лет. Мы все учимся: футболисты, персонал клуба, и я тоже как президент. Все набивают свои «шишки», в том числе и сегодня. Все было сделано в сжатые сроки, но мы успели дозаявить игроков, они вышли на поле – и именно их стараниями сегодня удалось добиться сегодняшнего результата.

– Для вас как президента это также новый опыт – легионеры, их адаптация, акклиматизация, языковой барьер. Какие задачи ставите перед ними и тренерским штабом?

– Во-первых, и команда, и я готовы к тому, чтобы у нас были легионеры. Языковой барьер – не препятствие, ведь есть язык футбола, на котором общаются и игроки, и тренеры, и это абсолютно нормально. Считаю, что ребята, которых мы подписали, создадут в коллективе здоровую конкуренцию. Вы слышали слова тренера, что на сборах они уже ее демонстрировали и хорошо себя зарекомендовали. Надеюсь, они добавят «искру» нашей команде, мы будем набирать ход и дадим результат во второй части сезона.

По теме:
Эксперт: «Игра Динамо была на уровне того же Руха»
Рассмотрение дела Александрия – Оболонь может быть перенесено. Есть причина
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Роман Солодаренко Кудровка Заря Луганск Кудровка - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кудровка
