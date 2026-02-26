Вспомнить всех. Команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ
Норвежский «Буде-Глимт» стал новым клубом на данной стадии турнира
Во вторник, 24 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и норвежский «Буде-Глимт».
Гости одолели соперника со счетом 2:1 и завоевали путевку в следующий раунд – норвежская команда прошла дальше по сумме двух поединков (5:2).
Лишь три команды из не топ-5 европейских чемпионатов пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 – «Буде-Глимт», который впервые сыграет на этой стадии турнира, турецкий «Галатасарай» и португальский «Спортинг».
Предлагаем вспомнить все команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ в разные годы:
- 2026 – Буде-Глимт, Галатасарай, Спортинг
- 2025 – Бенфика, Брюгге, Фейеноорд, ПСВ
- 2024 – Копенгаген, Порту, ПСВ
- 2023 – Бенфика, Брюгге, Порту
- 2022 – Аякс, Бенфика, РБ Зальцбург, Спортинг
- 2021 – Порту
- 2020 – ни одной команды
- 2019 – Аякс, Порту
- 2018 – Базель, Бешикташ, Порту, Шахтер
- 2017 – Бенфика, Порту
- 2016 – Бенфика, Динамо Киев, Гент, ПСВ, зенит
- 2015 – Базель, Порту, Шахтер
- 2014 – Галатасарай, Олимпиакос, зенит
- 2013 – Селтик, Порту, Галатасарай, Шахтер
- 2012 – АПОЭЛ, Базель, Бенфика, цска, зенит
- 2011 – Копенгаген, Шахтер
- 2010 – цска, Порту, Олимпиакос
- 2009 – Порту, Панатинаикос, Спортинг
- 2008 – Селтик, Порту, Фенербахче, Олимпиакос
- 2007 – Селтик, Порту, ПСВ
- 2006 – Аякс, Бенфика, ПСВ, Рейнджерс
- 2005 – Порту, ПСВ
- 2004 – Порту, локомотив, Спарта
