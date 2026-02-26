Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Вспомнить всех. Команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ

Норвежский «Буде-Глимт» стал новым клубом на данной стадии турнира

Во вторник, 24 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и норвежский «Буде-Глимт».

Гости одолели соперника со счетом 2:1 и завоевали путевку в следующий раунд – норвежская команда прошла дальше по сумме двух поединков (5:2).

Лишь три команды из не топ-5 европейских чемпионатов пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 – «Буде-Глимт», который впервые сыграет на этой стадии турнира, турецкий «Галатасарай» и португальский «Спортинг».

Предлагаем вспомнить все команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ в разные годы:

  • 2026 – Буде-Глимт, Галатасарай, Спортинг
  • 2025 – Бенфика, Брюгге, Фейеноорд, ПСВ
  • 2024 – Копенгаген, Порту, ПСВ
  • 2023 – Бенфика, Брюгге, Порту
  • 2022 – Аякс, Бенфика, РБ Зальцбург, Спортинг
  • 2021 – Порту
  • 2020 – ни одной команды
  • 2019 – Аякс, Порту
  • 2018 – Базель, Бешикташ, Порту, Шахтер
  • 2017 – Бенфика, Порту
  • 2016 – Бенфика, Динамо Киев, Гент, ПСВ, зенит
  • 2015 – Базель, Порту, Шахтер
  • 2014 – Галатасарай, Олимпиакос, зенит
  • 2013 – Селтик, Порту, Галатасарай, Шахтер
  • 2012 – АПОЭЛ, Базель, Бенфика, цска, зенит
  • 2011 – Копенгаген, Шахтер
  • 2010 – цска, Порту, Олимпиакос
  • 2009 – Порту, Панатинаикос, Спортинг
  • 2008 – Селтик, Порту, Фенербахче, Олимпиакос
  • 2007 – Селтик, Порту, ПСВ
  • 2006 – Аякс, Бенфика, ПСВ, Рейнджерс
  • 2005 – Порту, ПСВ
  • 2004 – Порту, локомотив, Спарта
