Вспомнить всех. Команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ

Во вторник, 24 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и норвежский «Буде-Глимт».

Гости одолели соперника со счетом 2:1 и завоевали путевку в следующий раунд – норвежская команда прошла дальше по сумме двух поединков (5:2).

Лишь три команды из не топ-5 европейских чемпионатов пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 – «Буде-Глимт», который впервые сыграет на этой стадии турнира, турецкий «Галатасарай» и португальский «Спортинг».

Предлагаем вспомнить все команды из не топ-5 лиг, которые играли в 1/8 финала ЛЧ в разные годы: