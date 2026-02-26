Украина. Премьер лига26 февраля 2026, 11:33 |
148
0
Судьба отмененного матча Александрии против Оболони решится 26 февраля
Помешал неподготовленный газон
Как стало известно Sport.ua, на сегодняшнем заседании КДК УАФ будет вынесен вердикт по отмененному поединку 17-го тура УПЛ «Александрия» – «Оболонь».
Он не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Ника».
После ознакомления с рапортами официальных лиц будет определено, каким будет наказание «Александрии».
В настоящее время «Оболонь» занимает 12-е место в чемпионате, набрав 17 очков. «Горожане» идут на 15-й позиции, имея в своем активе 11 очков.
