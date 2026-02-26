Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 февраля 2026, 11:21 |
Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

26 февраля украинсие теннисистки Ангелина Калинина (WTA 202) и Катарина Завацкая (WTA 317) проведут очный матч в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бранкаччо – Удварди. Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Калининой.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Селеной Яничиевич, либо с Екатериной Горгодзе.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Катарина Завацкая Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
