Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 февраля украинсие теннисистки Ангелина Калинина (WTA 202) и Катарина Завацкая (WTA 317) проведут очный матч в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бранкаччо – Удварди. Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Калининой.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Селеной Яничиевич, либо с Екатериной Горгодзе.

