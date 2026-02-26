Ангелина Калинина – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталье
26 февраля украинсие теннисистки Ангелина Калинина (WTA 202) и Катарина Завацкая (WTA 317) проведут очный матч в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бранкаччо – Удварди. Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Калининой.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Селеной Яничиевич, либо с Екатериной Горгодзе.
