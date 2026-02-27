Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тарас МИХАВКО: «Я не хотел бы сейчас об этом говорить»
Сборная УКРАИНЫ
27 февраля 2026, 08:37 | Обновлено 27 февраля 2026, 09:31
Тарас МИХАВКО: «Я не хотел бы сейчас об этом говорить»

Тарас поделился ожиданиями от матча Украина – Швеция

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной сборной Украины против Швеции в отборе к ЧМ-2026.

– Через месяц наша сборная встречается со Швецией в полуфинале плей-офф ЧМ-2026. Что ты можешь сказать об этом сопернике?

– Швеция – команда топ-класса с футболистами высокого уровня, выступающими в ведущих европейских клубах. Впереди непростой матч. Просто точно не будет, но мы надеемся на положительный результат.

– Как ты оценил бы сильные и слабые стороны сборной Швеции?

– Я не хотел бы сейчас об этом говорить. Сильные и слабые стороны соперника подробно изучает тренерский штаб.

– Насколько травма Исака может повлиять на игру соперника?

– Когда Исак в форме, он действительно очень сильный форвард. Но его отсутствие не является критическим для Швеции – там достаточно исполнителей, которые способны его заменить, – сказал Тарас.

Матч Украина – Швеция в полуфинале отбора в ЧМ-2026 запланирован на 26 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Тарас Михавко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
