ФОТО. Самая сексуальная журналистка футбола снова взорвала сеть

Одна из самых красивых футбольных журналисток мира Дилетта Леотта вновь оказалась в центре внимания. Ведущая DAZN опубликовала новую серию фото, которые мгновенно вызвали восторг у подписчиков.

Итальянка появилась в студии в облегающем темно-зеленом мини-платье и высоких черных сапогах, подчеркнув стройную фигуру и свою сексуальность. Стильная локация DAZN и уверенные позы сделали кадры еще более эффектными.

В подписи к публикации Леотта лаконично написала: «Fuoriclasse» («Вне конкуренции»).

Пост уже собрал более 150 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники традиционно засыпали журналистку комплиментами, а ее появление снова стало настоящим событием в соцсетях.