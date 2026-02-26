ФОТО. Красавица на трибунах! Жена звезды Барселоны взорвала сеть

Во время матча «Барселона» - «Леванте» на «Spotify Камп Ноу» внимание болельщиков привлекла не только игра команды, но и появление супруги Рафиньи – Наталии Беллоли.

Бразильская модель и инфлюенсер появилась на трибунах в стильном образе, выбрав футболку «Барсы» и эффектные аксессуары.

Ее внешний вид сразу вызвал волну комплиментов в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Беллоли пришла поддержать мужа в поединке Ла Лиги, а снимки с ее участием быстро разлетелись по фан-аккаунтам клуба.

Наталию давно считают одной из самых ярких WAGs «Барселоны».