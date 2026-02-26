ФОТО. Красавица на трибунах! Жена звезды Барселоны взорвала сеть

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 февраля 2026, 00:30 | Обновлено 26 февраля 2026, 00:34
Жена Рафиньи затмила матч Барсы

Во время матча «Барселона» - «Леванте» на «Spotify Камп Ноу» внимание болельщиков привлекла не только игра команды, но и появление супруги РафиньиНаталии Беллоли.

Бразильская модель и инфлюенсер появилась на трибунах в стильном образе, выбрав футболку «Барсы» и эффектные аксессуары.

Ее внешний вид сразу вызвал волну комплиментов в соцсетях.

Беллоли пришла поддержать мужа в поединке Ла Лиги, а снимки с ее участием быстро разлетелись по фан-аккаунтам клуба.

Наталию давно считают одной из самых ярких WAGs «Барселоны».

