ФОТО. Красавица на трибунах! Жена звезды Барселоны взорвала сеть
Жена Рафиньи затмила матч Барсы
Во время матча «Барселона» - «Леванте» на «Spotify Камп Ноу» внимание болельщиков привлекла не только игра команды, но и появление супруги Рафиньи – Наталии Беллоли.
Бразильская модель и инфлюенсер появилась на трибунах в стильном образе, выбрав футболку «Барсы» и эффектные аксессуары.
Ее внешний вид сразу вызвал волну комплиментов в соцсетях.
Беллоли пришла поддержать мужа в поединке Ла Лиги, а снимки с ее участием быстро разлетелись по фан-аккаунтам клуба.
Наталию давно считают одной из самых ярких WAGs «Барселоны».
