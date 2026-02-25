Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Альваро Арбелоа прокомментировал травму Мбаппе
Испания
25 февраля 2026, 23:05 | Обновлено 25 февраля 2026, 23:06
511
0

Альваро Арбелоа прокомментировал травму Мбаппе

Француз выбыл из-строя из-за повреждения колена

Альваро Арбелоа прокомментировал травму Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал травму французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе:

«Килиан Мбаппе будет отсутствовать немного дольше, чем несколько дней. Безусловно, он должен хорошо восстановиться, прежде чем вернуться», – заявил 43-летний специалист.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 38 голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Юрген Клопп поддержал трансфер «Реала» за 150 миллионов евро.

По теме:
Реал – Бенфика – 2:1. Королевский выход в 1/8 финала ЛЧ. Видео голов
Орлы улетели из Лиги чемпионов. Реал и во втором матче обыграл Бенфику
ВИДЕО. Как Винисиус Жуниор забил Трубину в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
травма Реал Мадрид Килиан Мбаппе Альваро Арбелоа
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
