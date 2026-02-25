Испания25 февраля 2026, 23:05 | Обновлено 25 февраля 2026, 23:06
Альваро Арбелоа прокомментировал травму Мбаппе
Француз выбыл из-строя из-за повреждения колена
Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал травму французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе:
«Килиан Мбаппе будет отсутствовать немного дольше, чем несколько дней. Безусловно, он должен хорошо восстановиться, прежде чем вернуться», – заявил 43-летний специалист.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 38 голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось о том, что Юрген Клопп поддержал трансфер «Реала» за 150 миллионов евро.
