Альваро Арбелоа прокомментировал травму Мбаппе

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал травму французского нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе:

«Килиан Мбаппе будет отсутствовать немного дольше, чем несколько дней. Безусловно, он должен хорошо восстановиться, прежде чем вернуться», – заявил 43-летний специалист.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 38 голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Юрген Клопп поддержал трансфер «Реала» за 150 миллионов евро.