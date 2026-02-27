Ман Сити могут лишить двух титулов АПЛ. Уже нашли нового обладателя

«Ливерпуль» может получить два титула АПЛ, если «Манчестер Сити» признают виновными в 115 нарушениях финансового фэйр-плей.

Под руководством Юргена Клоппа «красные» дважды были близки к титулу: в сезоне 2018/19 они набрали 97 очков и проиграли только один матч, установив рекорд по очкам без титула, а в 2021/22 — 92 очка, уступив только одним баллом «горожанам».

Если «Манчестер Сити» дисквалифицируют или понизят в классе, эти два сезона могут официально перейти к «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы в конце сезона.