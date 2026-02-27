Ман Сити могут лишить двух титулов АПЛ. Уже нашли нового обладателя
«Ливерпуль» может получить два титула чемпиона Англии
«Ливерпуль» может получить два титула АПЛ, если «Манчестер Сити» признают виновными в 115 нарушениях финансового фэйр-плей.
Под руководством Юргена Клоппа «красные» дважды были близки к титулу: в сезоне 2018/19 они набрали 97 очков и проиграли только один матч, установив рекорд по очкам без титула, а в 2021/22 — 92 очка, уступив только одним баллом «горожанам».
Если «Манчестер Сити» дисквалифицируют или понизят в классе, эти два сезона могут официально перейти к «Ливерпулю».
Ранее сообщалось, что Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы в конце сезона.
