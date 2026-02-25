Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шока от начала войны не было. Принял спокойно»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 17:53 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шока от начала войны не было. Принял спокойно»

Известный функционер поделился воспоминаниями о начале большой войны

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шока от начала войны не было. Принял спокойно»
ВСУ. Фейсбук

Один из авторитетных украинских специалистов, многолетний главный тренер и президент луцкой Волыни Виталий Кварцяный поделился с корреспондентом Sport.ua воспоминаниями о начале полномасштабной войны россии против Украины, которая вчера достигла срока в четыре года.

– Я был дома в Луцке в кругу семьи, со своей женой. Вместе с ней в 4 утра услышали мощные взрывы. Уже потом днем ​​узнал, что это было три взрыва на взлетно-посадочной полосе луцкого аэродрома. Впоследствии пришло осознание, что от реальности никуда не деться. Было очень неприятно, что все это началось и так вышло. Все люди жили с мнением, что не должно было быть войны. Хотя напряжение относительно того, что вот-вот что-то будет, было еще перед Новым 2022 годом, никто подобного даже и представить не мог. Тем более раздавались заявления, что ничего не будет. Этим люди и жили. Как тут вдруг – бах. И все началось.

Шока у меня не было. Принял все как-то спокойно. Я ведь служил в свое время в Монголии, хорошо знаком с военным делом, многое пришлось пройти. Сначала позвонил сыну, поинтересовавшись, как чувствуют себя внуки и вся его семья. Они тоже почувствовали мощность взрывов, причем значительно громче, ведь живут в районе, который находится ближе к аэродрому. Потом я звонил знакомым людям, никто из которых, к счастью, не пострадал. Позже уже узнавал о текущих событиях полномасштабного вторжения россии в Украину из новостей. Впоследствии стал реально испытывать какую-то непонятную тоску по спокойствию. Все хоть и жили в напряжении, а здесь такое.

– Как вы думаете, сколько еще времени терпеть испытание войной украинскому народу?

– Это глубокий вопрос. Хочешь не хочешь, а он цепляет политику. Однако я не хотел бы разменивать свои мысли на реальность происходящего. У меня есть собственное видение ситуации. Я уже давно сделал выводы и держу их в себе. В это тяжелое время надеемся на милость, которую Господь пошлет Украине.

По теме:
Борис ДЖОНСОН: «Гераскевич олицетворяет силу всех украинцев»
Зеленский отметил троих погибших спортсменов государственными наградами
ФОНСЕКА: «Он – единственный, кто никогда не боялся противостоять россии»
Виталий Кварцяный Волынь Луцк российско-украинская война интервью
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua


