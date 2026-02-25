Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии сообщили о состоянии Довбика и других травмированных игроков Ромы
Италия
В Италии сообщили о состоянии Довбика и других травмированных игроков Ромы

Украинский форвард продолжает восстанавливаться по специальной индивидуальной программе

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Рома» и «Ювентус». Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

За несколько дней до этого противостояния римский клуб провел тренировку на базе в Тригории – «волки» потеряли сразу несколько важных футболистов из-за травм.

Среди тех, кто находится в лазарете, и форвард сборной Украины Артем Довбик, который ранее перенес операцию и продолжает восстанавливаться по специальной индивидуальной программе.

По информации итальянской прессы, защитник Марио Эрмосо, вингер Матиас Суле, нападающие Пауло Дибала, Эван Фергюсон и 28-летний украинец занимались отдельно от остальной команды. Все они вылетели из-за различных повреждений.

«Рома» набрала 50 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. От лидера – миланского «Интера» – подопечные Джан Пьеро Гасперини отстают на 14 пунктов.

По теме:
«Пора просыпаться». Италия близка к фиаско в Лиге чемпионов
Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Артем Довбик Пауло Дибала Эван Фергюсон Матиас Суле Марио Эрмосо тренировка травма
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Сообщить об ошибке

