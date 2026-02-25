Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минимальная победа. Левый Берег в спарринге обыграл Пробой
Украина. Первая лига
25 февраля 2026, 15:24 |
Минимальная победа. Левый Берег в спарринге обыграл Пробой

Матч «Левый Берег» – «Пробой» завершился со счетом 1:0

25 февраля 2026, 15:24 |
Минимальная победа. Левый Берег в спарринге обыграл Пробой
ФК Левый Берег

«Левый Берег» и «Пробой» продолжают подготовку ко второй части сезона. В среду, 25 февраля, команды провели товарищеский матч.

«Левый Берег» открыл счет на 15-й минуте. Автором гола стал Венделл.

В дальнейшем шансы забить были у обеих команд. Но реализовать свои моменты никто из соперников не смог.

Товарищеский матч. Минай. 25 февраля

«Левый Берег» (Киев) – «Пробой» (Городенка) – 1:0

Гол: Венделл, 15

«Левый Берег» (1 тайм): Механив, Соколов, Якимив, Самар, Сидней, Банада, Диего, В.Волошин, Воробчак, Шастал, Венделл.

«Левый Берег» (2 тайм): Жмурко, Котуха, Банада, Самар (Швец, 67), Сидней (Астахов, 67), Тищенко, Чепурный, Воробчак (Гуничев, 67), В.Волошин (Калинин, 67), Галоян, Венделл (Гереш, 67).

НК «Пробой» (стартовый состав): Коваленко, Гаврилюк, ИНП, Савчин, Ткаченко, Харук, Близниченко, Дрыган, Фесенко, Оринчак, Иваничук.

На замену выходили: Барабанов, Гук, Дрекало, Пильганчук, Фелипович, Бабанин, Рыжко, Корнийчук.

