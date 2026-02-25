Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Мы хотим большего»
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 13:23 |
138
0

Диего СИМЕОНЕ: «Мы хотим большего»

Главный тренер мадридского «Атлетико» прокомментировал победу над «Брюгге»

25 февраля 2026, 13:23 |
138
0
Диего СИМЕОНЕ: «Мы хотим большего»
УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над бельгийским «Брюгге» (4:1, 7:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов:

«Это важно для клуба как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения его глобального имиджа. Но мы хотим большего. Надеемся, что у нас хватит сил, энергии и таланта, чтобы продвинуться еще дальше.

Я очень верю в игроков, потому что они очень хороши. Серлот имеет то, чего нет у других игроков. Сегодня он показал игру на том уровне, который нам нужен. Надеемся, что он сможет сохранить эту стабильность, потому что она нам необходима.

Кардосо? Я очень рад за него. Мы привели его сюда, чтобы он играл и показал все, что мы видели в нем в «Бетисе». В этом сезоне к нам присоединилось много игроков, и играть за «Атлетико» нелегко. Когда ты начинаешь чувствовать это давление, ты начинаешь понимать, что нужно, чтобы играть здесь.

Слухи об уходе Гризманна? Я не буду делать заявлений от его имени. Я испытываю к нему огромную симпатию. Все свои мысли по этому поводу я уже высказал ему лично. Антуан должен принять решение, которое будет оптимальным именно для него. Он заслужил право самостоятельно определять свое будущее».

По теме:
Лунин – на месте. Реал объявил заявку на матч ЛЧ, есть большие проблемы
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала, 25 февраля. Смотреть онлайн LIVE
Буде-Глимт пополнил свою коллекцию побед над итальянскими клубами
Брюгге Атлетико Мадрид Лига чемпионов Диего Симеоне пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25 февраля 2026, 06:23 8
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала

Дальше прошли Буде-Глимт, Атлетико, Байер и Ньюкасл

Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25 февраля 2026, 12:58 0
Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов
Ювентус – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 февраля в 22:00 по Киеву

Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Футбол | 25.02.2026, 07:44
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Соперник Фьюри: «Он шокировал мир в бою с Кличко. Теперь моя очередь»
Бокс | 25.02.2026, 05:45
Соперник Фьюри: «Он шокировал мир в бою с Кличко. Теперь моя очередь»
Соперник Фьюри: «Он шокировал мир в бою с Кличко. Теперь моя очередь»
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Футбол | 25.02.2026, 07:02
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 9
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 27
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отстранил игрока после расистского скандала Винисиуса
23.02.2026, 16:29 38
Футбол
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
24.02.2026, 09:47 2
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
23.02.2026, 08:09 12
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем