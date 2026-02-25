Диего СИМЕОНЕ: «Мы хотим большего»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над бельгийским «Брюгге» (4:1, 7:4 по сумме двух матчей) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов:

«Это важно для клуба как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения его глобального имиджа. Но мы хотим большего. Надеемся, что у нас хватит сил, энергии и таланта, чтобы продвинуться еще дальше.

Я очень верю в игроков, потому что они очень хороши. Серлот имеет то, чего нет у других игроков. Сегодня он показал игру на том уровне, который нам нужен. Надеемся, что он сможет сохранить эту стабильность, потому что она нам необходима.

Кардосо? Я очень рад за него. Мы привели его сюда, чтобы он играл и показал все, что мы видели в нем в «Бетисе». В этом сезоне к нам присоединилось много игроков, и играть за «Атлетико» нелегко. Когда ты начинаешь чувствовать это давление, ты начинаешь понимать, что нужно, чтобы играть здесь.

Слухи об уходе Гризманна? Я не буду делать заявлений от его имени. Я испытываю к нему огромную симпатию. Все свои мысли по этому поводу я уже высказал ему лично. Антуан должен принять решение, которое будет оптимальным именно для него. Он заслужил право самостоятельно определять свое будущее».