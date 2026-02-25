Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 февраля 2026, 02:55
ФОТО. Леау не сдержал слез: память о Жоте живет в сборной Португалии

Рафаэл Леау вспомнил Диогу Жоту

25 февраля 2026, 02:55 |
The Sun. Рафаэл Леау

Рафаэл Леау эмоционально почтил память Диогу Жоты и признался, что сборная Португалии думает о погибшем партнере перед каждым матчем.

В интервью CBS звезда «Милана» рассказал, каким Жота был в раздевалке: скромным, семейным человеком и отличным партнером по команде. «Все о нем заботились. Он всегда хотел помочь, даже мне. Иногда просил билеты для семьи на матчи в Милане», – сказал Леау.

Жота трагически погиб в Испании, когда у его Lamborghini лопнула шина и машина вылетела с дороги. По словам Леау, память о нем стала мощной мотивацией для команды.

«Каждую игру мы думаем о нем. Он всегда был рядом, праздновал голы. И сейчас мы играем с мыслями о нем», – добавил футболист.

фото Рафаэл Леау сборная Португалии по футболу смерть Диогу Жота lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
