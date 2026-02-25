ФОТО. Состоялась встреча Монзуль с комментаторами УПЛ

В столичном Доме футбола состоялась рабочая встреча главы Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Екатерины Монзуль с комментаторами Украинской Премьер-лиги. Мероприятие стало площадкой для профессионального обсуждения актуальных вопросов судейства и коммуникации во время матчей национальных соревнований.

Во время встречи было акцентировано внимание на важности взаимодействия арбитров и представителей медиа для формирования объективного понимания решений, которые принимаются на поле. Екатерина Монзуль подчеркнула, что все участники процесса работают ради общей цели – развития украинского футбола. По ее словам, именно комментаторы в значительной мере формируют восприятие арбитража среди болельщиков, поэтому открытый диалог и глубокое знание правил игры являются ключевыми для качественного освещения матчей.

Подобные встречи способствуют повышению уровня взаимопонимания между судейским корпусом и медиасообществом, укрепляют доверие к арбитражу и создают дополнительные предпосылки для прозрачности и профессионального развития украинского футбола.

