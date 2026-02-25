Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сделал предложение на стадионе – и расстался через 3 дня
Другие новости
25 февраля 2026, 02:07 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:10
330
0

ФОТО. Сделал предложение на стадионе – и расстался через 3 дня

Романтика на поле закончилась драмой...

25 февраля 2026, 02:07 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:10
330
0
ФОТО. Сделал предложение на стадионе – и расстался через 3 дня
X. Дерриксон Кирос и его экс-невеста

Футболист объявил о расставании с невестой всего через три дня после предложения на футбольном поле.

Дерриксон Кирос стал вирусным в сети, когда встал на одно колено и сделал предложение своей девушке на стадионе «Марио Кампосеко». Это произошло после победы «Клуб Хелаху» над «Марквенсе» (4:2) в высшем дивизионе Гватемалы.

Сотни болельщиков поздравили пару громкими аплодисментами. Полузащитник поделился трогательным моментом в соцсетях, написав: «Моя спутница жизни, я очень тебя люблю».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Однако уже через три дня он шокировал заявлением о расставании. В Instagram, где у него почти 10 тысяч подписчиков, футболист подтвердил через мексиканское издание Latinus: «Да, это правда, что мои отношения закончились. Это была сложная личная ситуация, как и любое расставание, но я предпочитаю решать это с уважением и зрелостью. Я не собираюсь говорить плохо о ком-либо или вдаваться в детали, потому что это были важные для меня отношения».

Бывшая невеста также нарушила молчание в соцсетях. По данным Globo, она написала: «В конце концов, лучший ответ — это молчание».

Коста-риканский футболист добавил: «Сейчас я сосредоточен на карьере, своей команде и личном росте. Спасибо всем за поддержку и прошу уважать этот момент».

По теме:
ФОТО. Леау не сдержал слез: память о Жоте живет в сборной Португалии
ФОТО. Роналду разделся в 41 – фанаты не поверили своим глазам
ФОТО. Красавица! Английская футболистка впечатлила своей внешностью
фото lifestyle курьезы
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Футбол | 24 февраля 2026, 09:37 10
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов

Предложения рассмотрит Международный совет футбольных ассоциаций

Ла Лига отреагировала на голы Ваната и Цыганкова в матче за Жирону
Футбол | 25 февраля 2026, 00:02 1
Ла Лига отреагировала на голы Ваната и Цыганкова в матче за Жирону
Ла Лига отреагировала на голы Ваната и Цыганкова в матче за Жирону

Украинцы забили по голу в ворота «Алавеса»

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Футбол | 24.02.2026, 04:19
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Бенфика идет против УЕФА! Вердикт – 10 матчей бана или полное оправдание
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Футбол | 24.02.2026, 17:46
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Ливерпуль совершит супертрансфер. Игрок согласился на переход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
Известны призовые сборной США за победу над Канадой в финале Олимпиады
23.02.2026, 09:15 8
Олимпийские игры
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
24.02.2026, 09:04 8
Футбол
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
Александр Усик может провести один из крупнейших боев в супертяжелом весе
23.02.2026, 21:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем