ФОТО. Сделал предложение на стадионе – и расстался через 3 дня

Футболист объявил о расставании с невестой всего через три дня после предложения на футбольном поле.

Дерриксон Кирос стал вирусным в сети, когда встал на одно колено и сделал предложение своей девушке на стадионе «Марио Кампосеко». Это произошло после победы «Клуб Хелаху» над «Марквенсе» (4:2) в высшем дивизионе Гватемалы.

Сотни болельщиков поздравили пару громкими аплодисментами. Полузащитник поделился трогательным моментом в соцсетях, написав: «Моя спутница жизни, я очень тебя люблю».

Однако уже через три дня он шокировал заявлением о расставании. В Instagram, где у него почти 10 тысяч подписчиков, футболист подтвердил через мексиканское издание Latinus: «Да, это правда, что мои отношения закончились. Это была сложная личная ситуация, как и любое расставание, но я предпочитаю решать это с уважением и зрелостью. Я не собираюсь говорить плохо о ком-либо или вдаваться в детали, потому что это были важные для меня отношения».

Бывшая невеста также нарушила молчание в соцсетях. По данным Globo, она написала: «В конце концов, лучший ответ — это молчание».

Коста-риканский футболист добавил: «Сейчас я сосредоточен на карьере, своей команде и личном росте. Спасибо всем за поддержку и прошу уважать этот момент».