КОСТЮК: «Мама игрока Динамо спросила, что ей делать с этим несчастьем?»

Украина. Премьер лига
26 февраля 2026, 07:00 |
Тренер киевлян – о фильме «Игра на перехват»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился эмоциями от просмотра фильма «Игра на перехват», в котором одну из главных ролей сыграл полузащитник «бело-синих» Николай Михайленко.

– Игорь Владимирович, мы общаемся с вами после просмотра фильма «Игра на перехват». Какие у вас впечатления от просмотра ленты?

– Прежде всего, освещена очень актуальная тема в нашем обществе. Это история одной из семей, где кто-то живет в тылу, а кто-то служит на фронте. Приятно, что и наша олимпийская сборная откликнулась на это, и Николай снялся в этом фильме. Для него это было актуально, как ни для кого другого.

– Насколько необычно для вас было видеть одного из своих подопечных на большом экране? Могли представить, что такое может когда-нибудь произойти?

– У меня с Николаем давние отношения. Еще когда он переходил из академии в команду U19, у нас были родительские собрания, и его мама подошла ко мне и спросила: «Игорь Владимирович, что мне делать с моим несчастьем?» (улыбается), потому что он на тот момент был игроком ротации. На это я ответил: «Езжайте спокойно домой, не переживайте». Через полгода Николай стал капитаном нашей команды U19.

Сегодня мы видим эмпатию, с которой он относится к своей семье, как он переживает, как помогает. Это прежде всего заслуживает уважения к нему.

– Вообще вы с Николаем часто общаетесь о его семье, о его брате Сергее?

– До этого момента мы знали, что этот фильм снимается, но, наверное, он больше общался на эту тему с Русланом Ротанем, потому что он играл у него в «Александрии», и идея создания фильма возникла именно тогда, когда он был там. Сейчас мы будем больше обсуждать эту тему.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
