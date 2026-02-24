Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч Интер – Буде-Глимт
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 21:47 | Обновлено 24 февраля 2026, 22:13
Обнародованы стартовые составы на матч Интер – Буде-Глимт

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Обнародованы стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Буде-Глимтом».

Поединок примет стадион «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча команд завершилась победой норвежской команды со счетом 3:1.

Стартовые составы на матч Интер – Буде-Глимт:

ВИДЕО. Интер и Буде-Глимт обменялись голами
ВИДЕО. Буде-Глимт забил Интеру, сделав счет 4:1 по сумме матчей
ВИДЕО. Карабах пропустил от Ньюкасла два гола и установил антирекорд ЛЧ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
