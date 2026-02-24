Обнародованы стартовые составы на матч Интер – Буде-Глимт
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву
Обнародованы стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Буде-Глимтом».
Поединок примет стадион «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча команд завершилась победой норвежской команды со счетом 3:1.
Стартовые составы на матч Интер – Буде-Глимт:
Oggi in campo così 1️⃣1️⃣🔜 pic.twitter.com/v4LQnpulH6— Inter ⭐⭐ (@Inter) February 24, 2026
Slik starter Glimt i Milano 🔥 pic.twitter.com/08MdlwlPgS— FK Bodø/Glimt (@Glimt) February 24, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина занимает 25-е место в пятилетнем рейтинге УЕФА
Поединок состоится 24 февраля и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву