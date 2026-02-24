20-23 февраля 2025 года состоялись матчи 25-го тура Ла Лиги. Всего 20 испанских команд провели между собой 10 поединков.

По итогам всех матчей известный аналитический портал WhoScored составил символическую команду этого тура чемпионата Испании. В нее попал украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков, который забил гол в ворота Алавеса (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс Виктора аналитики оценили в 7,81 балла, что стало одной из самых высоких оценок в туре.

ФОТО. Цыганков попал в символическую сборную 25-го тура Ла Лиги от WhoScored