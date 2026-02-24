Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков попал в символическую сборную 25-го тура Ла Лиги от WhoScored
Испания
24 февраля 2026, 22:27 | Обновлено 24 февраля 2026, 23:06
485
1

Цыганков попал в символическую сборную 25-го тура Ла Лиги от WhoScored

Украинец признан одним из лучших игроков недели в Испании

24 февраля 2026, 22:27 | Обновлено 24 февраля 2026, 23:06
485
1 Comments
Цыганков попал в символическую сборную 25-го тура Ла Лиги от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine

20-23 февраля 2025 года состоялись матчи 25-го тура Ла Лиги. Всего 20 испанских команд провели между собой 10 поединков.

По итогам всех матчей известный аналитический портал WhoScored составил символическую команду этого тура чемпионата Испании. В нее попал украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков, который забил гол в ворота Алавеса (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс Виктора аналитики оценили в 7,81 балла, что стало одной из самых высоких оценок в туре.

ФОТО. Цыганков попал в символическую сборную 25-го тура Ла Лиги от WhoScored

По теме:
Украинцы забили 50% голов Жироны в Ла Лиге в текущем сезоне
«Невероятное выступление». Реакция фанов Жироны на голы украинцев
Ванат дышит в спину главному фавориту на Золотой мяч
WhoScored Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу символическая сборная Алавес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться
Футбол | 24 февраля 2026, 15:51 10
ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться
ФИФА хочет расширить КЧМ до 48 команд. Почему УЕФА готов с этим согласиться

Похоже, вопрос будет решен положительно, несмотря на натянутые отношения Инфантино с Чефериным

Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Футбол | 24 февраля 2026, 09:04 8
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца
Решение принято. Динамо получило многомиллионное предложение за украинца

Вивчаренко заинтересовала «Филадельфия»

Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Футбол | 24.02.2026, 07:47
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины разочаровал киевлян своим заявлением
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Футбол | 24.02.2026, 21:06
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Футбол | 24.02.2026, 09:47
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Маркевич назвал самого талантливого украинца, который не раскрылся на 100%
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo1927
Круто, только пожалуйста не травмируйся, скоро сборная! 
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 6
Футбол
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
Итоговый медальный зачет ОИ-2026. Норвегия с рекордом, Украина без наград
23.02.2026, 06:05 6
Олимпийские игры
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
В Динамо отреклись от забивного нападающего
В Динамо отреклись от забивного нападающего
23.02.2026, 06:02
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем