Цыганков попал в символическую сборную 25-го тура Ла Лиги от WhoScored
Украинец признан одним из лучших игроков недели в Испании
20-23 февраля 2025 года состоялись матчи 25-го тура Ла Лиги. Всего 20 испанских команд провели между собой 10 поединков.
По итогам всех матчей известный аналитический портал WhoScored составил символическую команду этого тура чемпионата Испании. В нее попал украинский вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков, который забил гол в ворота Алавеса (2:2).
Перфоманс Виктора аналитики оценили в 7,81 балла, что стало одной из самых высоких оценок в туре.
🇪🇸 La Liga Team of the Week. pic.twitter.com/wqIFm9Ylay— WhoScored (@WhoScored) February 24, 2026
