В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков
«Манчестер Сити» может ожидать одно из самых суровых наказаний в истории английской Премьер-лиги
«Манчестер Сити» может получить беспрецедентное наказание в случае доказательства вины в 115 нарушениях финансового фэйр-плей.
Как сообщает футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр, вполне вероятно, что с многократного чемпиона АПЛ снимут от 40 до 60 очков, если учитывать санкции, которые ранее были применены к «Эвертону» и «Ноттингем Форест».
В случае такого решения клуб из «Этихада» может ожидать одно из самых суровых наказаний в истории английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы в конце сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского клуба Денис Янаков продолжит карьеру в чемпионате Румынии
Вингер осваивает футбольный менеджмент
Сумнівно що покарають, тому що одним МС не обійдеться