Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 февраля 2026, 19:06 |
В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков

«Манчестер Сити» может ожидать одно из самых суровых наказаний в истории английской Премьер-лиги

4 Comments
В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

«Манчестер Сити» может получить беспрецедентное наказание в случае доказательства вины в 115 нарушениях финансового фэйр-плей.

Как сообщает футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр, вполне вероятно, что с многократного чемпиона АПЛ снимут от 40 до 60 очков, если учитывать санкции, которые ранее были применены к «Эвертону» и «Ноттингем Форест».

В случае такого решения клуб из «Этихада» может ожидать одно из самых суровых наказаний в истории английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы в конце сезона.

Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига финансовый фейр-плей
Дмитрий Олийченко Источник: Topskills Sports UK
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
Ця історія вже триває не один рік, а ніяких результатів не має. Буде все як завжди:"бабло переможе зло". І очки знімуть знову з якось середняка АПЛ, а МС продовже грати як і раніше.
Ответить
+3
protasov_lyopu_davai
да не тронут их
Ответить
+1
roman75zpr
Арсенал будет не против)
Ответить
0
Микола Унгурян
цікаво було б почути думку цього орагну щодо "Челсі" - чиу них все гаразд з фінансовим фейр-плей.
Сумнівно що покарають, тому що одним МС не обійдеться
Ответить
-1
