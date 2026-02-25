В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков

«Манчестер Сити» может получить беспрецедентное наказание в случае доказательства вины в 115 нарушениях финансового фэйр-плей.

Как сообщает футбольный финансовый эксперт Киран Магуайр, вполне вероятно, что с многократного чемпиона АПЛ снимут от 40 до 60 очков, если учитывать санкции, которые ранее были применены к «Эвертону» и «Ноттингем Форест».

В случае такого решения клуб из «Этихада» может ожидать одно из самых суровых наказаний в истории английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы в конце сезона.