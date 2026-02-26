Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 февраля 2026, 16:55
Центральный полузащитник продлил контракт с клубом до 2030 года

Уэстон Маккенни продолжит выступать за Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Уєстон Маккенни

27-летний американский центральный полузащитник Уєстон Маккенни решил подписать новый контракт с «Ювентусом», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Срок действия текущего контракта истекает в июне этого лета.

Американец выступает за Ювентус с лета 2021 года после годичной аренды из «Шальке 04». В текущем сезоне на его счету семь голов и семь ассистов в 36 матчах во всех турнирах.

Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшие недели.

Ювентус Уэстон Маккенни продление контракта
Марк Остапенко Источник: La Gazzetta dello Sport
