Уэстон Маккенни продолжит выступать за Ювентус

27-летний американский центральный полузащитник Уєстон Маккенни решил подписать новый контракт с «Ювентусом», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Срок действия текущего контракта истекает в июне этого лета.

Американец выступает за Ювентус с лета 2021 года после годичной аренды из «Шальке 04». В текущем сезоне на его счету семь голов и семь ассистов в 36 матчах во всех турнирах.

Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшие недели.