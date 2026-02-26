Уэстон Маккенни продолжит выступать за Ювентус
Центральный полузащитник продлил контракт с клубом до 2030 года
27-летний американский центральный полузащитник Уєстон Маккенни решил подписать новый контракт с «Ювентусом», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Срок действия текущего контракта истекает в июне этого лета.
Американец выступает за Ювентус с лета 2021 года после годичной аренды из «Шальке 04». В текущем сезоне на его счету семь голов и семь ассистов в 36 матчах во всех турнирах.
Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшие недели.
