Англия
26 февраля 2026, 16:52 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:40
Судьба Маркуса Рэшфорда в Барселоне еще не решена

«Барселона» намерена начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Маркуса Рэшфорда

26 февраля 2026, 16:52 | Обновлено 26 февраля 2026, 17:40
Судьба Маркуса Рэшфорда в Барселоне еще не решена
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

«Барселона» пытается договориться с «Манчестер Юнайтед» о снижении цены выкупа за 28-летнего вингера сборной Англии Маркуса Рэшфорда с 26 миллионов фунтов стерлингов.

Барселона имеет право выкупить нападающего за сумму в 26 миллионов фунтов стерлингов, о чем договорились оба клуба при заключении соглашения об аренде. Однако, согласно многочисленным сообщениям, его постоянный переход может оказаться не таким простым.

Испанские СМИ в начале года сообщали, что «Барса» не желает платить согласованную сумму и будет пытаться снизить стоимость или договориться об очередном сроке аренды с обязательством выкупа. Впоследствии появилась информация, что клуб все-таки активирует эту клаузулу и подпишет с игроком, находящимся в аренде в «Манчестер Юнайтед», постоянный контракт.

Как сообщает Mirror, в понедельник, 23 февраля, состоялась важная встреча между спортивным директором «Барселоны» Деко и Артуро Каналесом, агентом Рэшфорда, чтобы подготовить почву для переговоров с «Манчестер Юнайтед» перед летом. Целью Деко является попытка снизить опцию выкупа, согласованную прошлым летом, хотя «Барса» и планирует подписать нападающего на постоянной основе этим летом. Шансы на уменьшение суммы, которую получит «Юнайтед», крайне мизерны.

Руководство «Юнайтед» считает, что стоимость игрока сборной Англии сейчас приближается к 50 миллионам фунтов, а несколько других клубов проявляют интерес к его подписанию этим летом. Однако желание Рєшфорда перейти в «Барселону» на постоянной основе означает, что клуб может воспользоваться этим, чтобы добиться более низкой цены.

В составе «Барселоны» Рэшфорд забил 10 голов и отдал 13 голевых передач в 34 играх сезона.

Маркус Рэшфорд Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Богдан Осауленко Источник: The Mirror
