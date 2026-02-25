Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дочь легенды Динамо раскрыла подробности рождения ребенка от игрока киевлян
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 20:22 | Обновлено 25 февраля 2026, 20:38
899
2

Дочь легенды Динамо раскрыла подробности рождения ребенка от игрока киевлян

В семье Шапаренко произошло пополнение

25 февраля 2026, 20:22 | Обновлено 25 февраля 2026, 20:38
899
2 Comments
Дочь легенды Динамо раскрыла подробности рождения ребенка от игрока киевлян
ФК Динамо. Николай Шапаренко и Кристина Шацких

Дочь легенды «Динамо» Максима Шацких Кристина Шацких рассказала подробности рождения дочери от полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

Жена футболиста отметила, что роды прошли хорошо. Она рожала естественным путем, а Шапаренко был рядом – он едва успел вернуться со сборов «Динамо», чтобы поддержать любимую в этот важный момент. Кристина подчеркнула, что именно поддержка мужа и профессионализм врачей помогли ей чувствовать себя уверенно.

Также она объяснила выбор имени для дочери. По словам Шацких, имя Мия они выбрали почти сразу после того, как узнали, что ждут девочку – просто потому, что оно им очень понравилось.

По теме:
Динамо, Шахтер и Заря узнали свои позиции в рейтинге лучших команд мира
Три легионера Зари не сыграют в ближайшем туре
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 20-го тура
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко lifestyle рождение ребенка Кристина Шацких
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 25 февраля 2026, 01:12 10
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Французский вратарь планирует вернуть утраченное

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Теннис | 24 февраля 2026, 22:02 6
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф

Бывшая российская теннисистка написала в Instagram «1461 день»

В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков
Футбол | 25.02.2026, 19:06
В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков
В Англии могут наказать гранд футбола. С клуба готовы снять 40-60 очков
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 25.02.2026, 09:39
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Теннис | 25.02.2026, 12:45
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Александра Олейникова – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Рвонув за цікавими подробицями... А виявляється, в них все як у людей :/
Ответить
0
MCD-MEL
немав сумніву хто автор коли прочитав новину)))))))
Ответить
0
Популярные новости
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 36
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 23
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 3
Футбол
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
24.02.2026, 15:00 48
Футбол
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Сенсация: Буде-Глимт в Италии переиграл Интер и вышел в 1/8 финала ЛЧ
24.02.2026, 23:52 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем