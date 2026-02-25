Дочь легенды Динамо раскрыла подробности рождения ребенка от игрока киевлян
В семье Шапаренко произошло пополнение
Дочь легенды «Динамо» Максима Шацких Кристина Шацких рассказала подробности рождения дочери от полузащитника киевлян Николая Шапаренко.
Жена футболиста отметила, что роды прошли хорошо. Она рожала естественным путем, а Шапаренко был рядом – он едва успел вернуться со сборов «Динамо», чтобы поддержать любимую в этот важный момент. Кристина подчеркнула, что именно поддержка мужа и профессионализм врачей помогли ей чувствовать себя уверенно.
Также она объяснила выбор имени для дочери. По словам Шацких, имя Мия они выбрали почти сразу после того, как узнали, что ждут девочку – просто потому, что оно им очень понравилось.
