Матвей БОДНАР: «Установки простые – не бояться и наслаждаться»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал ничью в матче против «Металлиста 1925»
Нападающий «Кривбасса» Матвей Боднар прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской против харьковского «Металлиста 1925» (0:0).
– Матвей, каковы твои эмоции после дебютного матча в УПЛ в 17 лет?
– Эмоции очень замечательные. Я хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие и возможность дебютировать в таком матче, причем при таком счете – для меня это очень важно.
– Какие наставления получил от тренера перед выходом на поле?
– Наставления простые – не бояться и наслаждаться. Матч оказался очень тяжелым для обеих команд, было много борьбы, состояние газона не идеальное, поэтому не было много ударов и весь футбол перешел в борьбу.
– От кого первым получил поздравления с дебютом?
– Меня сразу поздравили вся команда, президент клуба, генеральный директор, друзья, родители.
– Какие у тебя личные цели на второе полугодие сезона?
– Личные цели – закрепиться в первой команде и сыграть как можно больше времени на поле, продолжать набираться опыта.
