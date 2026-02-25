Матвей БОДНАР: «Установки простые – не бояться и наслаждаться»

Нападающий «Кривбасса» Матвей Боднар прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской против харьковского «Металлиста 1925» (0:0).

– Матвей, каковы твои эмоции после дебютного матча в УПЛ в 17 лет?

– Эмоции очень замечательные. Я хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие и возможность дебютировать в таком матче, причем при таком счете – для меня это очень важно.

– Какие наставления получил от тренера перед выходом на поле?

– Наставления простые – не бояться и наслаждаться. Матч оказался очень тяжелым для обеих команд, было много борьбы, состояние газона не идеальное, поэтому не было много ударов и весь футбол перешел в борьбу.

– От кого первым получил поздравления с дебютом?

– Меня сразу поздравили вся команда, президент клуба, генеральный директор, друзья, родители.

– Какие у тебя личные цели на второе полугодие сезона?

– Личные цели – закрепиться в первой команде и сыграть как можно больше времени на поле, продолжать набираться опыта.