Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матвей БОДНАР: «Установки простые – не бояться и наслаждаться»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2026, 02:27 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:28
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал ничью в матче против «Металлиста 1925»

ФК Кривбасс. Матвей Боднар

Нападающий «Кривбасса» Матвей Боднар прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской против харьковского «Металлиста 1925» (0:0).

– Матвей, каковы твои эмоции после дебютного матча в УПЛ в 17 лет?

– Эмоции очень замечательные. Я хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие и возможность дебютировать в таком матче, причем при таком счете – для меня это очень важно.

– Какие наставления получил от тренера перед выходом на поле?

– Наставления простые – не бояться и наслаждаться. Матч оказался очень тяжелым для обеих команд, было много борьбы, состояние газона не идеальное, поэтому не было много ударов и весь футбол перешел в борьбу.

– От кого первым получил поздравления с дебютом?

– Меня сразу поздравили вся команда, президент клуба, генеральный директор, друзья, родители.

– Какие у тебя личные цели на второе полугодие сезона?

– Личные цели – закрепиться в первой команде и сыграть как можно больше времени на поле, продолжать набираться опыта.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Кривбасс
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
