ФОТО. Красавица-журналистка из DAZN заставила забыть о самой игре
Элеонора Инкардона в своем стиле
Элеонора Инкардона произвела фурор, опубликовав фото в прозрачном топе и кожаной мини-юбке.
Ведущая DAZN, освещающая матчи Серии A, поделилась снимками с игры в Instagram – пост мгновенно собрал десятки тысяч лайков.
Поклонники засыпали ее комплиментами, называя «слишком красивой» и восхищаясь ее элегантностью. Хотя некоторые критики считают ее образы слишком откровенными, Инкардона уверенно придерживается смелого стиля.
У нее более 1,3 млн подписчиков, а дополнительное внимание к ней привлекают отношения с полузащитником «Милана» Самуэле Риччи.
