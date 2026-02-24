Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
24 февраля 2026, 01:17 | Обновлено 24 февраля 2026, 01:36
ФОТО. Красавица-журналистка из DAZN заставила забыть о самой игре

Элеонора Инкардона в своем стиле

ФОТО. Красавица-журналистка из DAZN заставила забыть о самой игре
Instagram. Элеонора Инкардона

Элеонора Инкардона произвела фурор, опубликовав фото в прозрачном топе и кожаной мини-юбке.

Ведущая DAZN, освещающая матчи Серии A, поделилась снимками с игры в Instagram – пост мгновенно собрал десятки тысяч лайков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники засыпали ее комплиментами, называя «слишком красивой» и восхищаясь ее элегантностью. Хотя некоторые критики считают ее образы слишком откровенными, Инкардона уверенно придерживается смелого стиля.

У нее более 1,3 млн подписчиков, а дополнительное внимание к ней привлекают отношения с полузащитником «Милана» Самуэле Риччи.

фото девушки lifestyle Элеонора Инкардона чемпионат Италии по футболу Милан Самуэле Риччи
Максим Лапченко Источник: The Sun
